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11 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Абсурдные требования Украины к Газпрому имеют тайный смысл

На Украине звучат все более странные заявления касательно газового транзитаФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Россия обязана предоставить Украине доступ к туркменскому газу, уверены в Киеве. Это не единственное абсурдное требование к России, звучащее в последнее время из «Нафтогаза». Эти странные предложения вряд ли свидетельствуют о том, что руководство украинской компании неадекватно. Что они означают на самом деле? Подробности...
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Россия отбила скандальную журналистку у иранских силовиков

Юзик – журналистка достаточно специфическая, ее вполне можно назвать и радикальной оппозиционеркойФото: ruspekh.ru
Россиянка Юлия Юзик, при странных обстоятельствах арестованная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, отпущена на свободу. Это стало возможным благодаря оперативным усилиям и профессиональной работе МИД РФ, подчеркивают в ведомстве. В то же время судьбу Юзик могли решить опасные перемены, которые происходят сейчас в регионе в связи с агрессией Турции против Сирии. Подробности...
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Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки ЗападаФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам запретят владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ. Подробности...
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Турецкое вторжение в Сирию работает на возрождение Османской империи

Османская империя в свое время бесславно рассыпалась – но ее идеи в современной Турции актуальны и по сей деньФото: Public domain
Турецкая операция в Сирии вызвала на Западе возмущение, и это можно объяснить не только гуманитарными соображениями. Территория, на которую вступила турецкая армия, раньше входила в состав Османской империи. Есть целый ряд признаков того, что Анкара лелеет мечты о ее воссоздании. Не исключено, что и вооруженным путем. Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Украина притягивает нацистский сброд со всей планеты

Олег Хавич, политический аналитик
Американцы наконец заметили подъем неонацистских настроений на Украине, которая превратилась в полигон и вербовочную базу для ультраправых экстремистов всего мира, в том числе и для США. Подробности...

Борьба с Кремлем теряет шекспировский накал

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Раздражающие мелочи, снижающие накал борьбы с Кремлем с уровня шекспировской трагедии до водевиля, оказываются эффективны для превращения антисистемной активности в глазах страны в привычное, глупое и малоинтересное мельтешение. Подробности...
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Не надо путать военный коммунизм с демократией

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Надо действовать так, чтобы менты оказались сами виноваты в эскалации насилия – не мы первые начали. На фото в соцсетях будет видно, что полиция нападает на мирных граждан. Так инструктировали берлинских протестантов. Ничего не напоминает? Подробности...
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    В Сирии началась новая война

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      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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              Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

              В Госдуме позаботились о том, чтобы «Яндекс» не уплыл в руки Запада   11 октября 2019, 08:24
              Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам запретят владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ.

              В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи начал обсуждение законопроекта об ограничении доли иностранного владения в интернет-ресурсах, значимых для информационной структуры России (нашумевшая «поправка Горелкина»). В заседании участвовали не только сами думцы, но и представители IT-отрасли и эксперты.

              Открывая дебаты, глава комитета Леонид Левин сразу же призвал бережно подходить к регулированию работы IT-компаний, которые «приобрели стратегическую значимость для экономики и социальной сферы».

              «По разным оценкам, их доля в совокупном ВВП составляет более 5%, в целом отрасль показывает стабильный рост – это 10-15% в год, – цитирует Левина ТАСС. – Очевидно, что эта сфера, доступность интернета в целом, развитие современных технологий является локомотивом развития страны».

              Представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что ведомство концептуально поддерживает законопроект, но его стоит доработать. В частности, в законопроекте пока нет признаков, позволяющих отличить «значимый ресурс» от организаторов распространения информации в интернете или от аудиовизуальных сервисов. Кроме того, Смелянская предложила создать для значимых ресурсов благоприятный режим: «чтобы дать понять, что они находятся под патронажем государства».

              Напомним, законопроект внес в конце июля единоросс, член того же комитета Антон Горелкин. Согласно документу, владеть значимыми ресурсами сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней ограничена 20% (превышение такой доли будет грозить запретом на рекламу). Согласно проекту, признаваться значимыми будут «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ».

              Сам Горелкин утверждает, что его инициатива затрагивает IT-компании, для которых российский рынок остается основным – например, это «Яндекс» или Mail.ru, среди акционеров которых в той или иной степени присутствуют иностранные фонды.

              Инициатива депутата поначалу подверглась критике со стороны и правительства, и отрасли. Так, представитель вице-премьера Максима Акимова назвал законопроект в нынешнем виде разрушительным для национальной программы «Цифровая экономика». А в «Яндексе» заявляли, что закон может затронуть экосистему российских интернет-бизнесов, в результате чего пострадают пользователи, сообщало РИА «Новости». В отличие от «Яндекса», в Mail.ru Group против проекта не возражают, там говорят, что изменений в текущей схеме владения компании вообще не потребуется.

              Сам Горелкин ранее заявил о готовности доработать свой законопроект после дискуссий, напомнив, что для такой доработки как раз и существует второе чтение. На заседании в четверг автор закона, вслед за Смелянской, попытался развеять опасения представителей бизнеса. В частности, он призвал не ограничивать, а, напротив, поощрять значимые компании – скажем, пусть госорганы в приоритетном порядке закупают софт, разработанный значимыми ресурсами. Такие льготы как раз и могут получить лишь нескольких компаний страны, вроде «Яндекса» и Mail.Ru Group.

              Кстати, как напоминал ранее в интервью газете ВЗГЛЯД глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, за рубежом подобные нормы действуют давно. В США установлены ограничения на владение иностранными гражданами и организациями более 25% акций или долей СМИ. Во Франции установлен запрет на владение иностранцами более 20% долей эфирных каналов, радиостанций. В Канаде действующее законодательство запрещает иностранцам владение более 20% теле- и радиокомпаний.

              Схожей точки зрения придерживается и завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма. Уже после заседания, в котором он участвовал в роли эксперта, в интервью газете ВЗГЛЯД Сурма назвал проект вполне своевременным, потому что «в том или ином формате» подобные законы приняты во многих странах.

              «В августе в Японии вступил в силу законопроект о контроле над иностранными инвестициями в ключевые сегменты экономики, прежде всего в сфере IT. Как только встает вопрос о владении иностранцами 10% акций компании и выше, вопрос тут же выносится на суд чиновников. Правительство Японии может не одобрить сделку. Все иностранные компании должны отчитываться перед правительством», – сказал Сурма.

              В Великобритании, по словам эксперта, подобные решения принимает Королевская комиссия, а также Офис коммуникаций. «А Евросоюз вообще принял закон о защите персональных данных, и там в любом случае есть достаточно жесткий контроль. В Европе формально доминируют права человека, но в реальности мы видим, что роль государства достаточно сильна. В Китае тоже доминирует роль правительства. В США владельцы крупных IT-компаний и корпораций отчитываются перед Госдепартаментом», – подчеркнул Сурма.

              Что касается споров, прозвучавших на заседании, эксперт отметил: представителей бизнеса прежде всего беспокоит угроза потерять инвестиции, угроза ухода с российского рынка глобальных игроков.

              «Суть свелась к следующему: законопроект нужно принимать, с чем в целом согласились и многие представители корпораций. На мой взгляд, его можно выносить на первое чтение. «Яндекс», несмотря на все свои опасения, согласился, что нужно создавать рабочую группу по доработке. Этот закон – не конкретно о «Яндексе», он касается и вопросов информационной безопасности государства, и защиты персональных данных. Таким образом, нам нужно защитить государственные интересы и при этом не навредить растущей цифровой отрасли», – отметил Сурма. Он подчеркнул, что закон также позволит России в будущем не «сесть на информационную иглу», как в прошлом бывало с зависимостью от продажи нефти.

              В то же время эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, также принимавший участие в обсуждении, не согласен с тем, что документ уже можно выносить на первое чтение. «Пока законопроект выглядит сырым, особенно в области процедур его применения. Но урегулировать вопросы защиты нашего цифрового пространства – нужно», – заявил Ашманов газете ВЗГЛЯД.

              Ранее во время своего выступления на заседании комитета Ашманов подчеркнул, что в законопроекте не идет речь о запрете или ограничении иностранных инвестиций, на что жаловалась гендиректор компании «Яндекс» Елена Бунина. 

              «Иностранные деньги? Пожалуйста, берите. Но рисуйте соглашения акционеров таким образом, чтобы контроль над компаниями был у российских владельцев»

              – отметил эксперт, приведя в пример ситуацию с тем же поисковиком. «У меня есть ощущение, что у основателей и разработчиков «Яндекса» есть контроль над компанией. Но акции у них персонального типа. И если, не дай бог, с основателями или разработчиками что-то случится – «Яндекс» моментально превратится в американскую компанию. Такой вывод я сделал из прочтенного соглашения акционеров «Яндекса», – пояснил эксперт. 

              «Но как только условный «Яндекс» превратится в американскую компанию – к нему США применят санкции. А по сути это наша критическая инфраструктура. Потому закон, о котором мы говорим – он про информационную безопасность и защиту технологий. А не про деньги и не про развитие бизнеса. Бизнес надо развивать другими средствами», – констатировал Ашманов.

              «А теперь вспомните, что государство собирается в цифровую экономику инвестировать огромные средства. Эта отрасль экономики, конечно, разовьется, но если не ограничивать приход западных монстров с бюджетами на два порядка больше – это будет не наша цифровая экономика, а чужая. Вспомните, как в 90-е у нас скупали нефтяные компании и права добычи, которые мы потом с трудом возвращали. Это разве нормально?» – задается вопросом собеседник.

              Эксперт также указал на основные замечания к закону. «Во-первых, обращает на себя внимание сложная, неопределенная схема принятия решений. Кто и как будет принимать решения и давать разрешение той или иной компании иметь иностранных владельцев? Сколько их может быть? Об этом внятно ничего не сказано», – говорит эксперт.

              «И во-вторых – не хотелось бы, чтобы закон был в итоге построен по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Нужно понять, каким образом все это будет применено к иностранным игрокам, которые представляют главную угрозу. Потому что у нас есть странная слабость: на своих мы наезжаем, а Facebook, Google и остальных мы трогать боимся», – резюмировал Ашманов.


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