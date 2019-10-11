Закон Горелкина позволит «Яндексу» всегда оставаться российским

В Госдуме начались дебаты вокруг закона, согласно которому опорные ресурсы Рунета должны всегда оставаться национальными. Иностранцам запретят владеть более чем одной пятой в «значимых ресурсах» вроде «Яндекса». Но как при этом сохранить привлекательный комфортный климат в растущей IT-индустрии России? Депутаты предлагают такое решение – поощрять «значимые ресурсы» льготными квотами на госзаказ.

В четверг комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи начал обсуждение законопроекта об ограничении доли иностранного владения в интернет-ресурсах, значимых для информационной структуры России (нашумевшая «поправка Горелкина»). В заседании участвовали не только сами думцы, но и представители IT-отрасли и эксперты.

Открывая дебаты, глава комитета Леонид Левин сразу же призвал бережно подходить к регулированию работы IT-компаний, которые «приобрели стратегическую значимость для экономики и социальной сферы».

«По разным оценкам, их доля в совокупном ВВП составляет более 5%, в целом отрасль показывает стабильный рост – это 10-15% в год, – цитирует Левина ТАСС. – Очевидно, что эта сфера, доступность интернета в целом, развитие современных технологий является локомотивом развития страны».

Представитель Роскомнадзора Мария Смелянская заявила, что ведомство концептуально поддерживает законопроект, но его стоит доработать. В частности, в законопроекте пока нет признаков, позволяющих отличить «значимый ресурс» от организаторов распространения информации в интернете или от аудиовизуальных сервисов. Кроме того, Смелянская предложила создать для значимых ресурсов благоприятный режим: «чтобы дать понять, что они находятся под патронажем государства».

Напомним, законопроект внес в конце июля единоросс, член того же комитета Антон Горелкин. Согласно документу, владеть значимыми ресурсами сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней ограничена 20% (превышение такой доли будет грозить запретом на рекламу). Согласно проекту, признаваться значимыми будут «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ».

Сам Горелкин утверждает, что его инициатива затрагивает IT-компании, для которых российский рынок остается основным – например, это «Яндекс» или Mail.ru, среди акционеров которых в той или иной степени присутствуют иностранные фонды.

Инициатива депутата поначалу подверглась критике со стороны и правительства, и отрасли. Так, представитель вице-премьера Максима Акимова назвал законопроект в нынешнем виде разрушительным для национальной программы «Цифровая экономика». А в «Яндексе» заявляли, что закон может затронуть экосистему российских интернет-бизнесов, в результате чего пострадают пользователи, сообщало РИА «Новости». В отличие от «Яндекса», в Mail.ru Group против проекта не возражают, там говорят, что изменений в текущей схеме владения компании вообще не потребуется.

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Сам Горелкин ранее заявил о готовности доработать свой законопроект после дискуссий, напомнив, что для такой доработки как раз и существует второе чтение. На заседании в четверг автор закона, вслед за Смелянской, попытался развеять опасения представителей бизнеса. В частности, он призвал не ограничивать, а, напротив, поощрять значимые компании – скажем, пусть госорганы в приоритетном порядке закупают софт, разработанный значимыми ресурсами. Такие льготы как раз и могут получить лишь нескольких компаний страны, вроде «Яндекса» и Mail.Ru Group.

Кстати, как напоминал ранее в интервью газете ВЗГЛЯД глава комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, за рубежом подобные нормы действуют давно. В США установлены ограничения на владение иностранными гражданами и организациями более 25% акций или долей СМИ. Во Франции установлен запрет на владение иностранцами более 20% долей эфирных каналов, радиостанций. В Канаде действующее законодательство запрещает иностранцам владение более 20% теле- и радиокомпаний.

Схожей точки зрения придерживается и завкафедрой госуправления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма. Уже после заседания, в котором он участвовал в роли эксперта, в интервью газете ВЗГЛЯД Сурма назвал проект вполне своевременным, потому что «в том или ином формате» подобные законы приняты во многих странах.

«В августе в Японии вступил в силу законопроект о контроле над иностранными инвестициями в ключевые сегменты экономики, прежде всего в сфере IT. Как только встает вопрос о владении иностранцами 10% акций компании и выше, вопрос тут же выносится на суд чиновников. Правительство Японии может не одобрить сделку. Все иностранные компании должны отчитываться перед правительством», – сказал Сурма.

В Великобритании, по словам эксперта, подобные решения принимает Королевская комиссия, а также Офис коммуникаций. «А Евросоюз вообще принял закон о защите персональных данных, и там в любом случае есть достаточно жесткий контроль. В Европе формально доминируют права человека, но в реальности мы видим, что роль государства достаточно сильна. В Китае тоже доминирует роль правительства. В США владельцы крупных IT-компаний и корпораций отчитываются перед Госдепартаментом», – подчеркнул Сурма.

Что касается споров, прозвучавших на заседании, эксперт отметил: представителей бизнеса прежде всего беспокоит угроза потерять инвестиции, угроза ухода с российского рынка глобальных игроков.

«Суть свелась к следующему: законопроект нужно принимать, с чем в целом согласились и многие представители корпораций. На мой взгляд, его можно выносить на первое чтение. «Яндекс», несмотря на все свои опасения, согласился, что нужно создавать рабочую группу по доработке. Этот закон – не конкретно о «Яндексе», он касается и вопросов информационной безопасности государства, и защиты персональных данных. Таким образом, нам нужно защитить государственные интересы и при этом не навредить растущей цифровой отрасли», – отметил Сурма. Он подчеркнул, что закон также позволит России в будущем не «сесть на информационную иглу», как в прошлом бывало с зависимостью от продажи нефти.

В то же время эксперт в области кибербезопасности Игорь Ашманов, также принимавший участие в обсуждении, не согласен с тем, что документ уже можно выносить на первое чтение. «Пока законопроект выглядит сырым, особенно в области процедур его применения. Но урегулировать вопросы защиты нашего цифрового пространства – нужно», – заявил Ашманов газете ВЗГЛЯД.

Ранее во время своего выступления на заседании комитета Ашманов подчеркнул, что в законопроекте не идет речь о запрете или ограничении иностранных инвестиций, на что жаловалась гендиректор компании «Яндекс» Елена Бунина.

«Иностранные деньги? Пожалуйста, берите. Но рисуйте соглашения акционеров таким образом, чтобы контроль над компаниями был у российских владельцев»

– отметил эксперт, приведя в пример ситуацию с тем же поисковиком. «У меня есть ощущение, что у основателей и разработчиков «Яндекса» есть контроль над компанией. Но акции у них персонального типа. И если, не дай бог, с основателями или разработчиками что-то случится – «Яндекс» моментально превратится в американскую компанию. Такой вывод я сделал из прочтенного соглашения акционеров «Яндекса», – пояснил эксперт.

«Но как только условный «Яндекс» превратится в американскую компанию – к нему США применят санкции. А по сути это наша критическая инфраструктура. Потому закон, о котором мы говорим – он про информационную безопасность и защиту технологий. А не про деньги и не про развитие бизнеса. Бизнес надо развивать другими средствами», – констатировал Ашманов.

«А теперь вспомните, что государство собирается в цифровую экономику инвестировать огромные средства. Эта отрасль экономики, конечно, разовьется, но если не ограничивать приход западных монстров с бюджетами на два порядка больше – это будет не наша цифровая экономика, а чужая. Вспомните, как в 90-е у нас скупали нефтяные компании и права добычи, которые мы потом с трудом возвращали. Это разве нормально?» – задается вопросом собеседник.

Эксперт также указал на основные замечания к закону. «Во-первых, обращает на себя внимание сложная, неопределенная схема принятия решений. Кто и как будет принимать решения и давать разрешение той или иной компании иметь иностранных владельцев? Сколько их может быть? Об этом внятно ничего не сказано», – говорит эксперт.

«И во-вторых – не хотелось бы, чтобы закон был в итоге построен по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». Нужно понять, каким образом все это будет применено к иностранным игрокам, которые представляют главную угрозу. Потому что у нас есть странная слабость: на своих мы наезжаем, а Facebook, Google и остальных мы трогать боимся», – резюмировал Ашманов.