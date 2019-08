Турчак попросил наградить бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 В Общественной палате раскритиковали фейк о желании закрыть Яндекс.Новости 19 августа 2019, 17:39 Текст: Олег Исайченко

Версия для печати «Ни одна крупная страна не позволяет, чтобы СМИ и новостные агрегаторы принадлежали иностранным державам. Но почему-то нам пытаются внедрить мысль, что у нас должно быть иначе», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он прокомментировал появление публикаций c критикой идей законодательного ограничении иностранного влияния на российские СМИ. Член Общественной палаты Александр Малькевич в понедельник в своем телеграм-канале обратил внимание на реакцию некоторых СМИ на законопроект депутата Антона Горелкина. В конце июля парламентарий предложил ограничить 20% иностранное участие в «значимых Интернет-ресурсах». Поводом же стал материал о фейковом (как оказалось) запрете старых автомобилей, который попал в топ-5 новостей на главной странице «Яндекса». В понедельник «Ведомости» опубликовали заметку, где отмечалось: «Однозначная связка между фейками и иностранным владением СМИ или агрегатора в депутатской голове очень понятна и легко объяснима в обстановке общей политической паранойи». Но, как указал Малькевич в комментарии газете ВЗГЛЯД, ограничение иностранного участия – это не следствие какой-то «паранойи», а общепринятая, в том числе на Западе, практика. «Я много работал за границей, на Западе, в том числе США. Ограничение иностранного участия в СМИ – это вопрос информационной безопасности», – сказал Малькевич. Член Общественной палаты приводит примеры такой практики. В США установлены ограничения на владение иностранными гражданами и организациями более 25% акций или долей СМИ. Во Франции установлен запрет на владение иностранцами более 20% долей эфирных каналов, радиостанций. В Канаде действующее законодательство запрещает иностранцам владение более 20% теле- и радиокомпаний. В Японии длительное время существовал запрет на приобретение иностранными инвесторами акций телекоммуникационных компаний. «В стремлении ограничить влияние иностранных компаний на СМИ нет ничего аномального», – считает член Общественной палаты. Он отметил, что затруднительно представить ситуацию, чтобы новостной агрегатор в США был связан с Россией. «Это же невозможно. Даже если сейчас появится российский инвестор, который захочет вложиться, его анафеме придадут. Начнется совершенно невообразимая истерия, как в Штатах, так и в Великобритании, Европе с криком: «Русские идут!»», – добавил Малькевич. Почему в таком случае внутри России фактически призывают сделать исключение из общего правила? – задается вопросом собеседник. «Мы видим, какая общественно-политическая ситуация складывается вокруг нашей страны. Тем не менее, находятся люди, которые говорят, что все это неважно, все нас любят, все с нами дружат, – подчеркивает Малькевич. – Это заблуждение, которое пытаются отчаянно тиражировать, причем передергивая, рассказывая о том, что депутаты возмутились каким-то фейком». «Самое странное, что люди, которые кричат «хотим как на Западе», возмущаются, когда в России придумывают законы «как на Западе». Они говорят, что это ущемление свобод и прав», – отмечает эксперт. Идет целая информационная кампания против законопроекта об ограничении иностранного участия в СМИ, констатирует Малькевич. Например, был вброшен фейк, что якобы хотят закрыть Яндекс.Новости. Невзирая на эту кампанию, необходимо «квалифицированное экспертное обсуждение – почему так происходит, что крупнейшие новостные агрегаторы, которые во многом формируют повестку дня, могут быть под влиянием со стороны иностранных государств», – считает эксперт. По его мнению, обеспечить правильное понимание обществом этих процессов можно для начала с помощью организации на площадке Общественной палаты мероприятий, которые носили бы просветительский характер. «Необходима информационная кампания, причем разъяснительная: «Вот, посмотрите пример США, Германии, Франции. Там это работает». Надо объяснять, что такие механизмы могут прокручиваться вручную и выводить в топ те или иные вещи. Он добавил с иронией, что обязательно найдутся друзья-либералы, которые скажут: «Пусть формируют повестку иностранцы, потому что они за все хорошее и против всего плохого». Как раз на этом фоне хорошо звучит новость про безобразное поведение The New York Times, добавил Малькевич. «О какой независимой журналистике тогда идет речь? Еще хуже, чем партийная журналистика советского времени», – подытожил эксперт. Популярные материалы Жена Нетаньяху закатила скандал в Киеве Эксперт высмеял британские «свидетельства» участия российских военных в боях под Иловайском Что дает звание героя России?

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях