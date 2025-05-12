В школах России стартовала первая Всероссийская премия проекта «Разговоры о важном»

Tекст: Ольга Иванова

Первая Всероссийская премия «Разговоры о важном» стартовала 12 мая, сообщает Telegram-канал «Разговоры о важном». Торжественное открытие приурочено к проведению традиционного урока, посвященного теме «Жизнь в Движении» и формированию активной гражданской позиции среди школьников и студентов по всей стране.

В рамках занятия особое внимание уделялось ценностям дружбы и коллективизма, а также обсуждались преимущества активного участия в общественных инициативах. Российский актер Алексей Онежен анонсировал тему урока, который прошёл во всех школах и организациях среднего профессионального образования России.

Участники занятия познакомились с деятельностью Движения Первых, получили информацию о летних проектах и акциях, а также обсудили важность объединения для достижения общих целей. Классные руководители, советники директоров и обучающиеся отметили, что совместные усилия способны положительно влиять на развитие страны.

Премия «Разговоры о важном» призвана выделить лучших педагогов, авторские разработки, образовательные инициативы, а также отметить активных участников проекта. Заявки на номинацию «Создавая важный разговор» педагоги могут подавать до 19 мая, а общественное голосование в четырех категориях проходит до 23 мая. Итоги будут подведены 1 июня на aестивале «Движения Первых» на ВДНХ, победителей наградят дипломами, статуэтками и ценными призами.