Умер актер Александр Кобозев

Захарова высмеяла Макрона и Мерца за подозрительный пакетик и ложечку

Захарова высмеяла забывших убрать подозрительный пакетик и ложечку Макрона и Мерца

Tекст: Дарья Григоренко

Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала ситуацию так: «Толкнув Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули. Видимо, настолько, что забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов».

Она также заявила: «Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики. Невероятные кадры. Как будто сам Всевышний приоткрывает миру завесу этого смрадного шабаша, чтобы «имеющие глаза да увидели»».

Захарова привела воспоминание о своем разговоре с западным послом в 2022 году, где она спросила: «Как же вы можете поставлять оружие неуравновешенному наркоману Зеленскому, он же много лет на кокаине?». По ее словам, дипломат ответил ей: «Для ЕС это нормальное явление – многие главы западных государств употребляют».

Напомним, в субботу в Киев приехали Макрон, Мерц, Стармер и премьер Польши Дональд Туск для проведения встречи так называемой коалиции желающих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил надежду, что в ближайшие выходные стороны конфликта установят 30-дневное перемирие на Украине. Макрон призвал Россию согласиться на прекращение огня.