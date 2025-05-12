Зеленский вполне может опять «выйти за рамки». Как в Овальном кабинете. Сознательно провоцируя срыв договоренностей или просто по причине недалекого ума. Инцидент и провал станут сильным негативным фактором для процесса урегулирования.4 комментария
Умер актер Александр Кобозев
Актер Александр Кобозев умер в возрасте 80 лет
В возрасте 80 лет ушел из жизни Александр Кобозев, ставший известным благодаря работе в фильме Александра Митты «Друг мой, Колька!».
Информация о смерти актера Александра Кобозева появилась на портале «Кинотеатр.ру», передает РИА «Новости». Кобозев умер 11 мая.
Он родился 20 апреля 1945 года, окончил Институт культуры по специальности режиссура самодеятельных театров. С 1967 по 1985 год Кобозев руководил театральной студией «На ладони».
С 1985 года Кобозев работал режиссером слайдфильмов на ВДНХ, а с 1995 года перешел в Департамент образования.
Наибольшую популярность Кобозеву принесла роль Коли Снегирева в известной картине Александра Митты «Друг мой, Колька!».
Ранее умер народный артист России, знаменитый пианист и педагог Юрий Слесарев.