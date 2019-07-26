В Госдуму внесен законопроект об ограничении 20% иностранного владения IT-гигантами РФ

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры страны, до 20%.

«Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций», – говорится в пояснительной записке к проекту, передает ТАСС.

Для ресурсов, нарушающих это ограничение, предусмотрен запрет на распространение рекламы значимого информационного ресурса или услуг, оказываемых с использованием значимого информационного ресурса. Отмечается, что владелец такого ресурса не будет в праве использовать его в интернете для распространения рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории России.

Иными словами, для подобных информационных ресурсов в случае принятия законопроекта будет запрещено рекламировать себя и свои услуги, и размещать рекламу на своем ресурсе.

Проект предусматривает изменение в Федеральном законе ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статье 18 ФЗ «О персональных данных», передает РИА «Новости».

«Проектом федерального закона... предлагается определить понятие значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры Российской Федерации», – говорится в пояснительной записке.

Проект закона предлагает установить некоторые сервисы как значимые для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры и технологии обработки данных. «Решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора», – отмечается в записке.

«Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации. При этом доля иностранного участия в российском юридическом лице ограничивается 20% голосующих акций», – поясняется там.

Президент Владимир Путин подписал 1 мая закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ был подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре прошлого года Стратегии национальной кибербезопасности США. Законом, в частности, предусматривается, что операторов связи освободят от обязанности ограничивать доступ к сайтам с запрещенными данными, если они установят техсредства противодействия угрозам.