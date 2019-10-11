Акции «Яндекса» потеряли пятую часть стоимости

Акции компании «Яндекс» в ходе пятничных торгов на Московской бирже обваливались на 20,3% – до 1855 рублей. Это падение обновило минимум декабря 2018 года.

По состоянию на 17.46 (мск) котировки снижаются на 18,61%, при этом индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, передает РИА «Новости».

Также отмечено, что объем торгов бумагами «Яндекса» побил исторический рекорд компании на Московской бирже, составив почти 8,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось о падении акций «Яндекса» на бирже в США. Одной из причин этого стала ситуация с законопроектом о значимых информационных ресурсах.

Напомним, в июле в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры страны, до 20%.

10 октября этот вопрос рассматривался на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Газета ВЗГЛЯД писала о данном законопроекте и о том, как сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России.