Акции «Яндекса» рухнули на бирже в США

Акции компании «Яндекс» на открытии торгов американской биржи Nasdaq упали на 12,35% – до 31,18 долларов за бумагу, после чего продолжили стремительно снижаться.

На 17.27 (мск) котировки «Яндекса» на Nasdaq опускаются уже на 17,4%, до 29,37 долларов за бумагу, а на Мосбирже их цена падает на 18,6% – до 1896 рублей, передает ТАСС.

Отмечается, что акции компании начали снижаться после новостей о законопроекте о значимых информационных ресурсах.

Напомним, в июле в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий долю иностранного владения информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры страны, до 20%.

10 октября этот вопрос рассматривался на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Газета ВЗГЛЯД писала о данном законопроекте и о том, как сохранить привлекательный и комфортный климат в растущей IT-индустрии России.