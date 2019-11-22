Аэропорт Одессы парализован из-за аварийного самолета

Аэропорт Одессы оказался парализован из-за невозможности убрать с полосы аварийный самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines. Из-за этого отменены все утренние рейсы.

В данный момент поврежденный самолет все еще находится на полосе, оборудование для эвакуации ждут от Turkish Airlines, сообщает издание «Думская».

Оборудование доставили в Херсон из Турции, его «растаможивают, а затем доставят в Одессу».

Минувшей ночью у Boeing 737 турецкой авиакомпании, летевшего из Стамбула в Одессу, после касания полосы подломилась передняя стойка шасси, передает ТАСС.

Пилоты сумели посадить воздушное судно, все пассажиры были благополучно эвакуированы.

Отмечается, что авария произошла в условиях сильного ветра. Экипаж не смог посадить самолет с первой попытки, и борт ушел на второй заход, который и закончился аварией.

Ранее загоревшийся в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео.