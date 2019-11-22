Загоревшийся в небе над Лос-Анджелесом Boeing попал на видео

Появилось видео самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines, который загорелся после вылета из Лос-Анджелеса. На борту воздушного судна находились 347 пассажиров.

Видео опубликовано в Twitter. На кадрах видно, как из двигателя летящего самолета вырываются языки пламени.

Рейс следовал в Манилу.

Примерно через час после взлета авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления, передает РИА «Новости».

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По предварительной информации, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности.

О пострадавших не сообщается.

Ранее в Сети появилось видео жесткой посадки легкомоторного самолета во Всеволожском районе Ленинградской области.

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