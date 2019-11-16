Появилось видео жесткой посадки частного самолета под Петербургом

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили в областном главке МЧС.

«Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет сегодня днем, жертв и пострадавших нет, пожарно-спасательные подразделения к данному происшествию выезжали», – сообщил ТАСС представитель ведомства.

Источник в экстренных службах пояснил, что самолет принадлежит частному лицу. «Он выполнял учебный полет, у него отказал один двигатель, он сел, жертв и разрушений нет», – сказал он.

В социальной сети «ВКонтакте» опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как NG-4 пролетает в нескольких метрах над частными домами, а затем врезается в один из заборов.

Напомним, в конце сентября при посадке самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула у воздушного судна загорелась стойка шасси. На борту находился 331 пассажир и 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Пострадали 56 человек.

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