Число пострадавших в результате жесткой посадки самолета в Барнауле выросло до 56

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК сообщили, что число пострадавших в результате жесткой посадки Boeing в Барнауле выросло до 56 человек.

«Количество обратившихся за помощью в медсанчасть аэропорта на сегодняшнее утро составило 56 человек, одна пассажирка находится в больнице», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее в региональном центре медицины катастроф сообщали, что за медицинской помощью после жесткой посадки самолета в аэропорту Барнаула обратились 49 пострадавших.

Напомним, в среду при посадке самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула у воздушного судна загорелась стойка шасси. На борту находился 361 пассажир и 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Ранее в четверг в региональном минздраве сообщили, что в краевой клинической больнице скорой помощи находится только одна женщина, поступившая с ушибами почек и поясничного отдела позвоночника.

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