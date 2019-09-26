Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке Boeing в Барнауле

В министерстве здравоохранения Алтайского края рассказали о состоянии пострадавших в ходе жесткой посадки авиалайнера Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула.

В региональном минздраве сообщили, что в краевой клинической больнице скорой помощи находится только одна женщина, поступившая с ушибами почек и поясничного отдела позвоночника. Остальные пострадавшие после диагностического обследования и оказания необходимой помощи переведены на амбулаторное лечение, передает РИА «Новости».

Ранее в региональном центре медицины катастроф сообщали, что за медицинской помощью после жесткой посадки самолета в аэропорту Барнаула обратились 49 пострадавших.

Напомним, в среду при посадке самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула у воздушного судна загорелась стойка шасси. На борту находился 361 пассажир и 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

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