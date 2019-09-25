Стойка шасси загорелась при посадке самолета в Барнауле

При посадке в аэропорту Барнаула у самолета Boeing 767-300 загорелась стойка шасси.

«На борту находился 361 пассажир и 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, пострадавших нет», – сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

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