Boeing прервал вылет в Шереметьево

Самолет Boeing-777 компании «Россия», следовавший из Москвы во Владивосток, прервал вылет в Шереметьево из-за неисправности, сообщил источник в экстренных службах.

«Возгорания не было. Пострадавших нет», – сообщил ТАСС представитель экстренных служб.

Самолет планируют заменить, после чего пассажиры отправятся во Владивосток.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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Напомним в мае в Шереметьево произошел трагический инцидент с другим самолетом. Тогда Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», направлявшийся из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт после попадания молнии, совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек.

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