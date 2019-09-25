Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле достигло 49 человек

После жесткой посадки самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула за медицинской помощью обратились 49 человек, сообщили в региональном центре медицины катастроф.

В центре уточнили, что за медицинской помощью обратились 49 пострадавших, большинству из них она оказана амбулаторно, в больнице остается одна женщина с подозрением на ушиб почки, передает ТАСС.

Ранее в среду при посадке самолета Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air в аэропорту Барнаула у воздушного судна загорелась стойка шасси. На борту находился 361 пассажир и 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

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