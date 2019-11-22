Минтранс объяснил отказ западных компаний от Севморпути

Отказ некоторых западных компаний от перевозок в Арктике и использования Северного морского пути не имеет отношения к экологии, заявил замминистра транспорта Юрий Цветков.

«К сожалению, существует риск, что под видом экологических проблем решаются политические проблемы по сдерживанию российского развития Арктики. Поскольку в арктическом бассейне, я имею в виду в мировом масштабе, Россия является несомненным лидером», – приводит его слова РИА «Новости».

Цветков напомнил, что ни у кого нет такого парка атомных ледоколов, как у России, и «никто в таком объеме не осуществляет развитие Севера».

Представитель Минтранса подчеркнул, что именно это послужило причиной демарша ряда компаний, некоторые из которых «никогда в Арктике не были и не работали».

Северный морской путь – судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 тыс. 600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.

Президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить грузоперевозки по СМП на уровне 80 млн тонн к 2024 году.

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