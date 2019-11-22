Главу подмосковного Чехова задержали за мошенничество

Глава подмосковного Чехова Марина Кононова задержана по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом на 7,3 млн рублей, сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Московской области задержана глава городского округа Чехов. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», – передает ТАСС слова Врадий.

По данным следствия, в результате действий чиновницы из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 кв. метра и стоимостью более 7,3 млн рублей.

«В ходе допроса обвиняемая дала признательные показания. Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения», – сказала Врадий.

По ее словам, обвиняемая также будет проверяться на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, ранее стало известно, что бывший мэр Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях. Позже появилась информация, что Вихарев объявлен в федеральный розыск, он скрылся от следствия после задержания.

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