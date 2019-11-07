Экс-мэр подмосковной Истры задержали

Бывший глава города Истра Московской области Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, с ним ведутся следственные действия. В администрации города, а также в доме у Вихарева проходят обыски», – сообщил источник ТАСС.

Андрей Вихарев в 2009 году был избран депутатом Совета депутатов города Жуковский Московской области, с октября 2014 года исполнял обязанности главы города Лосино-Петровский, затем стал главой Волоколамского района и главой подмосковной Истры. В конце сентября 2019 года ушел в отставку с должности мэра.

Напомним, в марте 2018 года Вихарев, назначенный и.о. главы Волоколамского района, назвал своей главной задачей на новом месте работы оперативное решение проблемы запаха, исходящего от мусорного полигона «Ядрово».



Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД