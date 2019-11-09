Бывший мэр Истры скрылся от следствия после задержания

Экс-мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев объявлен в федеральный розыск, он скрылся от следствия после задержания, сообщил источник в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что «МУ МВД России «Щелковское» распространило ориентировку на розыск и задержание Вихарева Андрея Геннадиевича 1969 года рождения», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях.

Отметим, что в марте 2018 года Вихарев, назначенный и.о. главы Волоколамского района, назвал своей главной задачей на новом месте работы оперативное решение проблемы запаха, исходящего от мусорного полигона «Ядрово».