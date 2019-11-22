Угрожавшего «всех перестрелять» клиента медцентра задержали в Хабаровске

Сотрудники полиции Хабаровска задержали в одном из медицинских центров города мужчину, угрожавшему персоналу, сообщили в краевом управлении МВД.

Как сообщили в ведомстве, мужчина был недоволен действиями медиков.

«Мужчина, недовольный оказанными ему в медучреждении услугами, сказал, что всех перестреляет. Сотрудники вызвали полицию, мужчину задержали, проводится проверка», – передает РЕН ТВ сообщение УМВД.

Выяснилось, что у мужчины не было с собой оружия, его доставили в отделение для разбирательства.