Памятник Жукову осквернили в Харькове

Вандалы облили красной краской памятник маршалу Георгию Жукову в Харькове, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

«Полиция Харькова проводит проверку по факту повреждения памятника Жукову... Неизвестные облили постамент красной краской», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что о происшествии правоохранители узнали через интернет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Напомним, в мае 2018 года неизвестные попытались разрушить бюст маршала Георгия Жукова в Харькове.

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