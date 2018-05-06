В Харькове попытались снести памятник Жукову

В ночь на воскресенье в украинском городе Харьков неизвестные попытались разрушить бюст маршала Георгия Жукова, сообщил мэр города Геннадий Кернес.

«Сегодня ночью «доморощенные декоммунизаторы» опять попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, прошедших Вторую мировую войну – попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили – бюст восстановлен», – сообщил он в своем Facebook.

Кернес заявил, что обратится к местной полиции с просьбой не допустить срыва празднования Дня памяти и примирения и Дня победы.

«Я требую взять под круглосуточную охрану все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с фашизмом», – заявил он.

Кернес заявил, что «ночные вандалы» борются не за декоммунизацию, а просто «по сути своей разрушители», которым «плевать на чувства» ветеранов.

На Украине и ранее пытались осквернить памятники Жукова. В 2016 году неизвестные разбили мемориальную доску маршала в Одессе.