Крупную нарколабораторию ликвидировали под Хабаровском

В Хабаровском крае правоохранители задержали подозреваемых в организации работы крупнейшей лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщил начальник отдела контроля за оборотом наркотиков регионального управления транспортной полиции Дмитрий Лябах.

«Сотрудниками транспортной полиции при поддержке ОМОН Управления Россгвардии по Хабаровскому краю задержаны трое подозреваемых в производстве и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. (...) Установлено, что участники группы, в которую входили муж, жена и брат жены, ранее занимавшиеся сбытом наркотических средств бесконтактным способом, посредством сети интернет организовали нарколабораторию, выкупив для этого по поддельным документам за 3 млн рублей бывшее фермерское хозяйство, расположенное вдали от населенных пунктов», – приводит сообщение отдела контроля за оборотом наркотиков регионального управления транспортной полиции ТАСС.

Указания об организации производства и деньги на покупку помещения, закупку оборудования и препаратов фигуранты дела получали от организатора через интернет. Оборудование и препараты доставлялись в арендованные гаражные боксы и подвалы, а в дальнейшем с помощью сторонних лиц перевозилось непосредственно на ферму, уточнили в полиции.

«Задержанные очень серьезно подходили к производственному процессу и уровню своей безопасности. Лаборатория была оснащена самым современным оборудованием, рефрижераторами, вытяжками, дорогостоящими респираторами и комбинезонами для личной защиты», – сообищили правоохранители.

Несмотря на отсутствие специального образования, фигуранты смогли организовать практически безотходное производство смертоносного зелья. Изготовленные в лаборатории наркотические вещества реализовывались при помощи курьеров как на территории Дальнего Востока, так и переправлялись в западные регионы страны. «Из изъятых прекурсоров фигуранты смогли бы изготовить порядка 400 килограммов наркотических средств (это около одного млн разовых доз). (...) Для личного потребления подозреваемые вырастили свыше 40 кустов конопли в одной из теплиц хозяйства», – уточняется в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Двум фигурантам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Всего полицейские изъяли более 4 тонн веществ для изготовления синтетических наркотиков и около 25 килограммов готового «продукта».

Напомним, во вторник на территории Подмосковья была ликвидирована крупнейшая за последние несколько лет в России нарколаборатория, где ежемесячно производилось около 1,5 тонн синтетических наркотиков.