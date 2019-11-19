В Подмосковье ликвидирована крупнейшая за многие годы нарколаборатория

На территории Подмосковья ликвидирована крупнейшая за последние несколько лет в России нарколаборатория, где ежемесячно производилось около 1,5 тонн синтетических наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Пресечена деятельность крупнейшей за последние несколько лет подпольной лаборатории по производству синтетических наркотических средств. Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе Подмосковья. Производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площадью около 4 гектаров. По имеющейся информации, в течение месяца здесь могло производиться около 1,5 тонны синтетических наркотиков», – цитирует ТАСС официального представителя МВД России

Накануне ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье. В частном доме на территории Московской области было обнаружено более 41 килограмма мефедрона, 500 литров наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и химреактивы.