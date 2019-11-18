ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

ФСБ обезвредила нарколабораторию в Подмосковье, созданную гражданами России и Украины для продажи крупных партий наркотиков через интернет, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности проведена операция по ликвидации нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, организованной гражданами России и Украины с целью незаконного сбыта запрещенных веществ через нелегальные интернет-магазины», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Там добавили, что три наркоторговца были задержаны с поличным. В частном доме на территории Московской области у них обнаружено и изъято более 41 килограммов мефедрона, 500 литров наркосодержащей жидкости, а также лабораторное оборудование и хим реактивы.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о производство наркотических средств в особо крупном размере. Наркодельцы арестованы, ведется следствие.

Напомним, в августе 2017 года ФСБ задержала организатора крупного канала контрабанды метадона, известного как Саша Могилевский, и его сообщников, были изъяты наркотики и прекурсоры на 80 млн рублей.