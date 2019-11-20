Пушков оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину

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20 ноября, среда  |  Последнее обновление — 03:38  |  vz.ru
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У Газпрома появился новый конкурент в Европе

Европа со дня на день ждет прихода азербайджанского газа Фото: Umit Bektas/Reuters
На мировом газовом рынке у России появился конкурент – скоро войдут в строй трубопроводы, по которым азербайджанский газ потечет в Европу. А именно там этой зимой у Москвы могут возникнуть сложности с поставками из-за прекращения украинского транзита. И появление серьезного соперника в самый неподходящий момент грозит проблемами. Насколько опасно для Газпрома такое развитие событий? Подробности...
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Дональд Трамп сильно расстроил россиян

Симпатии к Трампу стали частью историиФото: Dmitri Lovetsky/AP/ТАСС
Отношение к Дональду Трампу в России за годы его власти сильно ухудшилось. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения. Однако оценка самих отношений двух стран за последние годы практически не изменилась – 85 процентов считают их напряженными, прохладными или даже враждебными. С чем связано разочарование русских в Трампе и обратимо ли оно? Подробности...
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Победа над коррупцией убила еще одну реформу Сердюкова

Военную форму в военкоматах носили порой даже гражданские служащиеФото: Денисов Роман/ТАСС
Министр обороны Сергей Шойгу отменил еще одну реформу своего предшественника – военным комиссарам возвращают погоны. С тех пор, как Сердюков в свое время сделал военкомов гражданскими служащими, ситуация и с призывом, и с коррупцией в военкоматах существенно улучшилась. Что еще стало причиной нововведений? Подробности...
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«Бескультурье оккупанта» толкает солдат НАТО на преступления

Многие английские солдаты относятся к жителям оккупированных стран, как к туземцамФото: Shamil Zhumatov/Reuters
Убийства, сексуальные надругательства, пытки – далеко не полный список преступлений британских военных в Ираке и Афганистане. И совершены они в отношении мирного населения. Так, если верить документам, боец спецназа в 2012 году застрелил в Афганистане четырех мирных жителей, пивших чай у себя дома. Убийцу не стали наказывать, ведь на стороне военных преступников даже премьер-министр оккупированной ими страны. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Хлеб и оружие можно отнять у других

Герман Садулаев, писатель, публицист
Наша повседневная жизнь наполнена ритуалами, которые мы не распознаем, пока не утратим. И они не менее важны для самосохранения индивида и целого народа, чем хлеб и оружие. Я рискну предположить даже, что более. Подробности...
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Мы испугались космоса, как ответственности

Захар Прилепин, писатель
Мы обменяли реальную фантастику и реальный космос на стопроцентную имитацию: компьютерные игры и просмотр чужих фильмов об этом космосе, где русские хоть и появлялись, но неизбежно пьяные, затыкающие ватником пробоину в космическом корабле. Подробности...
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«Рашагейт» по-британски станет не менее захватывающим, чем в США

Дмитрий Родионов, политолог
Надо понимать, что никакие доказательства «вмешательства» и не нужны. Достаточно громко произнести, что они есть. Или хотя бы намекнуть на это. Ведь в старой доброй Англии, как мы знаем из одного анекдота, все джентльмены и верят друг другу на слово. Подробности...
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      Макет нового плацкартного вагона в натуральную величину показали на ежегодной выставке «Транспорт России», проходящей в московском Гостином дворе. Главная особенность концепта – наличие индивидуального пространства для пассажиров
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

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              Пушков оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину

                 20 ноября 2019, 02:34
              Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/YouTube
              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати  •
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              Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости продолжения транзита российского топлива через Украину после 2019 года.

              Российский сенатор обратил внимание, что «это Газпром и предложил Нафтогазу: продлить транзит на год». «Если же Киев откажется, транзит прекратится не по вине России, а Украины. Так что Берлину надо Киев убеждать – не Москву», – написал Пушков в своем Twitter.

              Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит газа из России через Украину «и в будущем будет очень важной темой» для Берлина.

              В понедельник Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве предложения Газпрома сочли «неприемлемыми». Более того, «Нафтогаз» пообещал добиваться от Газпрома 11,8 млрд долларов «компенсации» в случае прекращения транзита газа через украинскую ГТС с 2020 года.

              В Газпроме обращали внимание, что новый контракт на транзит возможен только при взаимном отказе от претензий в газовой сфере. В «Нафтогазе» сочли «невыгодным» отказ от судебных исков к Газпрому, фактически отказав России в мирном урегулировании споров.

              После этого президент России Владимир Путин предупредил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что новыми исками Нафтогаз обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по контракту. Также Путин напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%. При этом «Нафтогаз» отказался считать скидкой снижение цены газа на 25%.

              Газета ВЗГЛЯД описала самый страшный сценарий газового разрыва с Украиной.

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