Пушков оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости продолжения транзита российского топлива через Украину после 2019 года.

Российский сенатор обратил внимание, что «это Газпром и предложил Нафтогазу: продлить транзит на год». «Если же Киев откажется, транзит прекратится не по вине России, а Украины. Так что Берлину надо Киев убеждать – не Москву», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит газа из России через Украину «и в будущем будет очень важной темой» для Берлина.

В понедельник Газпром направил «Нафтогазу» официальное предложение по транзиту газа через территорию Украины. Однако в Киеве предложения Газпрома сочли «неприемлемыми». Более того, «Нафтогаз» пообещал добиваться от Газпрома 11,8 млрд долларов «компенсации» в случае прекращения транзита газа через украинскую ГТС с 2020 года.

В Газпроме обращали внимание, что новый контракт на транзит возможен только при взаимном отказе от претензий в газовой сфере. В «Нафтогазе» сочли «невыгодным» отказ от судебных исков к Газпрому, фактически отказав России в мирном урегулировании споров.

После этого президент России Владимир Путин предупредил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что новыми исками Нафтогаз обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом по контракту. Также Путин напомнил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%. При этом «Нафтогаз» отказался считать скидкой снижение цены газа на 25%.

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