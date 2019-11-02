Предмет с надписью «с Хэллоуином» взорвался в руках у женщины во Владивостоке

Во Владивостоке женщина пострадала из-за взрыва неизвестного предмета с надписью «с Хэллоуином», который она подняла с земли во дворе школы.

По информации МВД, во дворе школы №45 61-летняя женщина подняла с земли предмет, после чего раздался хлопок. Она получила травму руки и была госпитализирована, передает РИА «Новости».

Источник в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительной информации, это был взрыв петарды.

В настоящее время сотрудники полиции, в том числе кинологи с собаками, осматривают территорию школы и дворы близлежащих домов в поисках других взрывоопасных предметов.

Пострадавшая в результате взрыва женщина является многодетной матерью, проживает в доме на той же улице и работает дворником. На территории школы она занималась уборкой мусора.

Ранее в общежитии под Челябинском произошел хлопок похожего на гранату предмета.