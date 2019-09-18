В общежитии под Челябинском произошел хлопок похожего на гранату предмета

В общежитии Златоуста Челябинской области взорвался предмет, похожий на гранату. При происшествии погиб один человек, трое получил ранения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Хлопок предмета, похожего на гранату, в помещении общежития. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

«Да, было такое. Трое пострадали, один погиб. Звонок о случившемся нам поступил в 18:37», – добавил источник.

15 сентября в жилом десятиэтажном доме в Красноярске произошел хлопок газа.