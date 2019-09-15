В жилом доме в Красноярске произошел хлопок газа

Хлопок газа произошел в жилом десятиэтажном доме в Красноярске, никто не пострадал, эвакуированы 37 человек, сообщили в региональном главке МЧС.

«Поступило сообщение о хлопке по адресу: ул. Аральская, 14», – передает слова представителя ведомства ТАСС.

Речь идет о десятиэтажном негазифицированном доме.

Эвакуированы 37 человек, среди них трое детей.

В результате инцидента деформировалась стена между мусоросборником и первым этажом первого подъезда. Возгорания не произошло.