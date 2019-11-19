Ростех раскрыл подробности перспективной экипировки «Сотник»

Совершенно новые боеприпасы и стрелковое оружие войдут в состав российской боевой экипировки следующего поколения «Сотник», сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«На данный момент в Министерстве обороны идет разработка тактико-технического задания на разработку боевого комплекта «Сотник». В него помимо средств индивидуальной защиты войдут совершенно новые боеприпасы и стрелковое оружие», – передает ТАСС заявление Чемезова, сделанное на полях авиасалона «Дубай эйршоу-2019».

По его словам, опытно-конструкторские работы над экипировкой «Сотник» продлятся с 2020 по 2023 год.

«После утверждения тактико-технического задания Министерство обороны приступит к процедуре определения исполнителя», – пояснил Чемезов, добавив, что предприятия госкорпорации имеют все необходимые компетенции и производственные мощности для создания новой боевой экипировки.

Напомним, в конце июня в Ростехе рассказали, что АО «ЦНИИТОЧШМАШ» в 2020 году планирует открыть опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию общевойсковой экипировки третьего поколения. Комплект, который придет на смену «Ратнику», получит название «Сотник.

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