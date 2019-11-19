Маршрутную сеть поездов в Крым решили расширить

Компания «Гранд сервис экспресс» рассматривает возможность включения в 2020 году городов юга России, а также Мурманска и Екатеринбурга в маршрутную сеть железнодорожных поездов, которые запустят в Крым в декабре, сообщили в пресс-службе главы Республики Крым Сергея Аксенова.

«Компания-перевозчик планирует увеличить число маршрутов. По словам директора «Гранд сервис экспресса» Александра Ганова, прорабатывается маршрут, который свяжет Кисловодск и Краснодар с городами республики. Кроме того, к курортному сезону планируется открыть новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска. Также появятся поезда в Феодосию и Евпаторию», – передает ТАСС сообщение пресс-службы по итогам совещания с руководством предприятия.

Ранее было опубликовано официальное расписание поездов в Крым, продажи билетов начались с 8 ноября.

Напомним, 11 ноября сообщалось, что компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», которая будет осуществлять пассажирские перевозки в Крым, рассматривает вопрос о введении поезда по маршруту Москва-Севастополь.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД