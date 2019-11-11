Перевозчик допустил возможность запуска дополнительного поезда в Крым

Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс», которая будет осуществлять пассажирские перевозки в Крым, рассматривает вопрос о введении поезда по маршруту Москва-Севастополь.

Об этом со ссылкой на компанию сообщает «Коммерсант». Напомним, в Крым будут ходить поезда по маршруту Санкт-Петербург-Севастополь и Москва-Симферополь.

Ранее о том, что у жителей Севастополя нет возможности добраться до Москвы без пересадок сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Все севастопольцы, желающие попасть в столицу нашей Родины, вынуждены теперь ехать в столицу Крыма. И никакие рассказы и оправдания про двухэтажные поезда, которые не могут пройти в тоннелях под Севастополем, не оправдают неуважение в адрес жителей города-героя», – написал Белик в своем Facebook.

Он добавил, что направил официальный запрос на имя министра транспорта Евгения Дитриха «с просьбой разъяснить всем севастопольцам, когда у нас будет возможность добраться до Москвы без пересадок».

В ФГУП «Крымская железная дорога» сообщили, что маршруты, а также остановки на них определяет официальный оператор железнодорожных перевозок.

Ранее было опубликовано официальное расписание поездов в Крым, продажи билетов начались с 8 ноября.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД