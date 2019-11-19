Михалков расшифровал «русский код»

Режиссер Никита Михалков в эфире программы Владимира Соловьева расшифровал «русский код», который должен лечь в основу российской идеологии.

«Что такое идеология? Идеология, против которой выступала и выступает наша Конституция, она почему-то подсознательно подразумевает именно коммунистическую идеологию. Но ведь идеология – это всего-навсего договоренность людей, по каким законам им жить. И для чего живет народ, конечно. И все!» – заявил режиссер, передает «Царьград».

По его словам, «важно не как жить, а важно, зачем жить». «Только поняв, зачем жить, ты поймешь, как жить. Мне еще мама объясняла: «Никогда не суди о своей жизни по жизни тех, кто живет лучше. Суди о ней по жизни тех, кто живет хуже, – их намного больше. И ты избежишь огромного количества проблем!», –добавил Михалков.

Именно такой подход, считает режиссер, и есть та самая русская идеология, тот самый русский код, когда на первом плане – сострадание и понимание.

«У меня было семь операций в этом году. Две на позвоночнике и пять – на бедре. Мне занесли инфекцию, раскололи кость. Это в Германии… 36 часов наркоза и т. д. Но потом вдруг видишь по телевизору: ребеночек больной трехлетний… О чем речь? Что ты жалуешься? Это, по большому счету, и есть та философия, которая может уберечь нас от той ситуации, при которой глаза больше, чем рот», – заключил режиссер.

В августе Михалков сообщил, что может не успеть начать съемки фильма «Шоколадный револьвер» в 2019 из-за нескольких операций на ноге.