В Раде назвали главное условие для прекращения конфликта на Украине

Для прекращения внутриукраинского конфликта властям страны необходимо отойти от политики и начать действовать в рамках закона, заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.

По мнению Кузьмина, Киеву следует сделать выводы из ошибок предыдущей власти, передает РИА «Новости».

«Самое главное она (нынешняя власть) должна проанализировать ситуацию, которая была 2014 году на Украине. Я призываю закончить с политическими оценками. Хватит оценивать людей по принципу «ваши – наши». Пора отойти от политических оценок и вернуться в правовое поле Украины», – подчеркнул парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Германию и Францию повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению Минских соглашений.

В прошлый вторник на Украине заявили о завершении разведения сил в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении этого события.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД