Стало известно о бегстве двух высокопоставленных таможенников за границу

Замначальника Северо-Западной таможни полковник Максим Мамчур в конце прошлой недели не вышел на работу под предлогом заболевания, а позже выяснилось, что он уехал из России через Белоруссию. За несколько дней до этого из Петербурга за границу скрылся еще один высокопоставленный таможенник.

Один из ключевых руководителей Северо-Западного таможенного управления пропал 14 ноября. Об этом доложил начальник управления Александр Повод руководителю Федеральной таможенной службы Владимиру Булавину. В пятницу Мамчур также не появился на работе, место нахождения таможенника было неизвестно, пишет «Фонтанка».

На связь Мамчур не выходил и трубку не брал. В выходные сотрудники таможни дозвонились до его отца, который живет на Украине. Тот заявил, что сын заболел, однако не сообщил другие подробности.

Тогда же было установлено, что Мамчур выехал за пределы России через Белоруссию вместе со всей семьей. В понедельник уже был назначен исполняющий обязанности заместителя начальника управления – полковник Светлана Андреева.

Куда именно скрылся Мамчур, неизвестно.

За несколько дней до этого также пропал начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Санкт-Петербургской таможни полковник Олег Гусев. Он прислал сообщение из Прибалтики, в котором попросил уволить его по собственному желанию. 15 ноября был подписан приказ о его увольнении.

Ни в отношении Гусева, ни в отношении Мамчура уголовных дел не возбуждалось, отмечает СМИ.