Появились подробности смертельного отравления рабочих в Подмосковье

Скончавшиеся от отравления в Подмосковье рабочие пили неизвестную жидкость, найденную ими в ходе сортировки мусора, пишут СМИ.

Мужчины работали в цеху по переработке твердых бытовых отходов на полигоне Часцы, тела двух из них нашли без внешних признаков насильственной смерти, передает РЕН-ТВ.

Еще троих госпитализировали, один из них скончался.

По данным телеканала, рабочие сортировали мусор и нашли три стеклянные бутылки, в которых была неизвестная жидкость. Согласно этой информации, мужчины употребили ее, после чего почувствовали себя плохо.

«По данному факту следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится на сайте ГСУ СК по региону.

По данным ведомства, пострадавшие пили жидкость из одной пластиковой бутылки.

«Запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины смерти людей. В ходе осмотра места происшествия обнаружена и изъята бутылка с неустановленной жидкостью, содержимое которой будет направлено на химическую экспертизу», – отметил СК.