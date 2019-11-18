Балкон упал со стоящими на нем людьми в Астрахани

Следствие начало проверку по факту гибели мужчины в результате обрушения балкона четвертого этажа одного из домов в Астрахани, сообщили в региональном СК.

«17 ноября двое знакомых, один из которых житель Ставрополья, находились на балконе четвертого этажа дома по улице Яблочкова Ленинского района Астрахани. В результате обрушения балкона мужчины упали с высоты. С различными травмами их доставили в медицинское учреждение, где утром 18 ноября житель Астрахани 1980 года рождения скончался. Его знакомый 1983 года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

Там добавили, что следствие даст правовую оценку действиям управляющей компании, на балансе которой находится данный дом.

Напомним, в мае в центре Москвы у пятиэтажного жилого здания обрушилась часть балкона. Сведений о пострадавших не поступало.