В центре Москвы обрушился балкон жилого дома

В центре Москвы у пятиэтажного жилого здания обрушилась часть балкона, сообщил источник в экстренных службах.

«Обрушился участок балкона жилого дома, расположенного по адресу: Товарищеский переулок, дом 7, строение 1. Сейчас место происшествия оцеплено полицией», – сказал собеседник ТАСС.

Источник отметил, что сведений о пострадавших не поступало. «Есть угроза дальнейшего обрушения конструкций здания, могут рухнуть четвертый и пятый этажи», – подчеркнул он.

Здание было построено в 1917 году, отмечает агентство.

В ноябре 2018 года в Москве обрушилось здание бизнес-центра, инцидент сняли на видео.