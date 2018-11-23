Обрушение бизнес-центра в Москве попало на видео

Жители Москвы запечатлели на видео обрушение многоэтажного бизнес-центра, находящегося на улице Красная Сосна.

Москвичи опубликовали несколько роликов, на которых попало разрушение здание, передает РЕН ТВ.

Уточняется, что строение было заброшено, и власти Москвы решили снести его. Его пытались снести с помощью спецтехники, здание обрушилось в ночь на 23 ноября.

Ранее в Москве снесли Ховринскую больницу, на месте которой построят жилой комплекс.