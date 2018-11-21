В Москве снесли Ховринскую больницу

Глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что подрядчик полностью демонтировал конструкции здания Ховринской больницы.

По его словам, площадку освободят от строительного мусора к концу февраля, пишет «Интерфакс».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал, что с апреля на очищенной площадке начнется возведение жилого комплекса.

Планируется, что он будет включать в себя четыре дома общей площадью 315 тыс. квадратных метров. Площадь квартир составит 200 тыс. квадратных метров. Согласно планам, часть квартир отдадут переселенцам по программе реновации.