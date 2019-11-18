Путин одобрил строительство моста через Лену в Якутске

Проект автомобильного мостового перехода через Лену в районе Якутска получил поддержку президента России Владимира Путина, который поручил правительству представить предложения, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», 9 ноября Путин фактически утвердил проект строительства автодорожного моста через Лену в районе Якутска. Президент России наложил на письмо, в котором глава Якутии Айсен Николаев просит предусмотреть в бюджете средства на проект, резолюцию: «Ситуация созрела до реализации».

По информации издания, также президент поручил правительству внести предложение, по предварительной финансовой модели стоимость строительства составит 63,7 млрд рублей, из которых лишь 9,5 млрд рублей составят расходы инвестора. Основная часть суммы – капитальный грант на 54,2 млрд рублей.

Если грант будет выделен, строительство моста предполагается завершить в 2025 году.

Вопрос о строительстве моста через Лену журналист из Якутии задал президенту Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Путин уточнил, что в этой ситуации нужно точно просчитать стоимость моста и отдачу от его строительства.

В 2017 году глава Минтранса Максим Соколов говорил, что проект строительства моста может быть включен в новую госпрограмму транспортной системы до 2025 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о еще советском проекте строительства моста через Лену.

Напомним, в декабре 2018 года министр экономики республики Майя Данилова заявила, что возведение моста через Лену приведет к росту валового регионального продукта (ВРП) Якутии на 2,5-3% в год.

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