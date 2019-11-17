На акции оппозиции в Тбилиси развернули украинский флаг

Акция оппозиции началась в Тбилиси перед парламентом Грузии с требованием досрочных выборов, на ней рядом с флагами Грузии замечен украинский флаг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Украинские флаги были подняты на проспекте Руставели и в июне, когда антироссийские митинги в Тбилиси переросли во внутриполитический кризис.

Оппозиция и несколько тысяч ее сторонников на проспекте Руставели настаивают на том, чтобы досрочные выборы прошли в условиях переходного правительства и только по пропорциональной системе.

Акции протеста связаны с тем, что 14 ноября парламент Грузии провалил голосование по переходу на пропорциональную систему выборов в парламент в 2020 году, а не в 2024-м, как это предусмотрено конституцией. Сразу после этого на проспекте Руставели появился палаточный городок, установленный молодыми радикалами, близкими к экс-президенту Михаилу Саакашвили и его «Единому национальному движению».

Лидеры партии Саакашвили, в частности экс-глава МИД Григол Вашадзе, призвали на митинге пикетировать парламент. В ответ вице-спикер парламента от «Грузинской мечты» Георгий Вольский заявил, что «депутаты продолжат ходить на работу, им предстоит принимать бюджет, а незаконные действия, к которым призывают оппозиционеры людей, оборачиваются против государственных интересов».

Другой лидер саакашвилевского «Единого национального движения» Заал Удумашвили заявил, что «акции перед парламентом Грузии продолжатся, пока власти не удовлетворят требования оппозиции», и «протест будет принимать более масштабные формы».

«Мы загоним эту испуганную крысу Бидзину Иванишвили (лидер «Грузинской мечты») в угол», – заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, бывший мэр Тбилиси, который ранее уже отбыл тюремный срок за коррупцию.

Власти заявляют, что не пойдут на уступки и требуют от оппозиции не выходить за рамки закона.

Госучреждения взяты под усиленную охрану.

Грузинский политолог Петрэ Мамрадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что видит угрозу наступления в стране авторитарной клептократии, если власти не найдут выхода из политического кризиса.

Лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе заявляла, что уличные протесты, начавшиеся в Грузии, могут перерасти в нечто стихийное и опасное.

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