В общежитии Киева взорвалась граната

Жертвами взрыва в общежитии Киева стали двое мужчин, сообщила полиция города.

Взрыв произошел на улице Карла Маркса, сообщает полиция в Facebook.

РИА «Новости» со ссылкой на начальника киевской полиции Андрея Крищенко сообщает, что взорвалась, по предварительной информации, граната.

Один из погибших работал охранником, второй – на стройке.

В октябре в результате взрыва гранаты в центре Киева погибли двое мужчин и пострадала девушка.

В августе в Ивано-Франковске ссора АТОшника-уголовника с сожительницей закончилась взрывом гранат.

Перед этим граната взорвалась в больнице в Одесской области.

В июле в результате взрыва на детской площадке в Днепропетровской области пострадали шестеро детей.