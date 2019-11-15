Минтранс получил обращение Объединения пассажиров по провозу животных в самолетах

Министерство транспорта получило обращение Объединения пассажиров по вводу единых правил провоза домашних животных в самолетах, сообщили в ведомстве.

«Получили обращение», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе, не предоставив дополнительных комментариев.

Накануне сообщалось, что Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило Минтрансу ввести общие для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах.

Напомним, на прошлой неделе сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пропустить кота Виктора на борт самолета, вес которого превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг.

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Тогда хозяин животного решил подменить Виктора на кота-дублера и взвесить при регистрации его. «Аэрофлот» после этого исключил пассажира из программы лояльности.

Хозяин кота признал свою неправоту, отметив, что не имел морального права сдавать питомца в багаж, поскольку Виктор не мог лететь в багаже из-за состояния здоровья, а при взлете и посадке животное задыхалось от сильного слюноотделения.

История вызвала широкий общественный резонанс.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему наказание со стороны «Аэрофлота» выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны.