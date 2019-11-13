В Сети призвали отменить взвешивание животных для провоза в салоне самолета

Пользователи Сети создали петицию с требованием изменить «Воздушный кодекс Российской Федерации», запретив весовые ограничения для провоза животных в салоне самолета.

«Мы живем в современном обществе, в котором путешествия стали нормой. Домашние животные имеют право перемещаться со своей семьей в комфортных условиях. Поэтому важно внести поправку в «Воздушный кодекс Российской Федерации», запретив весовые ограничения для провоза животных в салоне самолета», – говорится в петиции на сайте Change.org.

Авторы петиции выступают за то, чтобы «животные могли свободно летать в вентилируемых сумках-переносках требуемых габаритов вне зависимости от своего веса».

«Какая разница, весит кот восемь или 10 кг, какая разница, весит бульдог семь или 11 кг, если он отлично помещается в сумке под впереди стоящим креслом и тихо спит весь полет. Вес животного не влияет на комфортный полет пассажиров и самой собаки. Влияют габариты и наличие аллергии», – отмечается в документе.

На создание петиции авторов побудила произошедшая в начале ноября история, когда сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пропустить кота по кличке Виктор, путешествующего вместе с хозяином, на борт самолета, так как вес животного превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг. Однако кот Виктор не мог лететь в багаже из-за состояния здоровья, а при взлете и посадке животное задыхалось от сильного слюноотделения.

В результате мужчина прошел на борт самолета, подыскав кота-дублера с меньшим весом, после чего «Аэрофлот» исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал накопленные бонусные мили.