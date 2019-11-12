«Аэрофлот» наказал пассажира за толстого кота

«Аэрофлот» исключил из программы лояльности и аннулировал бонусные мили пассажира, который отказался сдавать слишком толстого кота в багаж, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Как объяснили в компании, мужчина допустил «ряд грубых нарушений правил перевозки багажа»: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж, вынимал его из контейнера на борту, передает Агентство городских новостей «Москва».

В «Аэрофлоте» также напомнили, что животных весом свыше 8 кг вместе с переноской разрешено перевозить только в багажном отсеке.

«Тем не менее во время оформления перевозки животного в салоне самолета на рейс SU1702 пассажир умышленно нарушил правила. Исходя из его сообщения в соцсетях, на период регистрации он заменил кота весом более 8 кг на другое подобное животное, но весом 7 кг. Данная информация подтверждается записью с камер видеонаблюдения», – отметили в пресс-службе.

В связи с целенаправленными нарушениями «Аэрофлот» принял решение исключить пассажира из программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Кроме того, все мили пассажира будут аннулированы, а счет участника – закрыт.

Ранее сообщалось, что сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пускать кота по кличке Виктор, путешествующего вместе с хозяином, на борт самолета, так как его вес превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг.

Мужчина летел с питомцем по маршруту Рига – Москва – Владивосток. В аэропорту Риги животное приняли на борт самолета без проблем. Однако в московском Шереметьево при регистрации на рейс до Владивостока кота решили взвесить.