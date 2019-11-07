Слишком толстого кота не пустили на борт самолета в Шереметьево

Сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пускать кота по кличке Виктор, путешествующего вместе с хозяином, на борт самолета, так как его вес превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг.

Мужчина летел с питомцем по маршруту Рига – Москва – Владивосток. В аэропорту Риги животное приняли на борт самолета без проблем. Однако в московском Шереметьево при регистрации на рейс до Владивостока кота решили взвесить.

«Рулетка очереди направила нас к самой ответственной сотруднице аэропорта, которая с сантиметровой лентой перемерила все измерения багажа (первый раз за мои 300+ перелётов), несколько раз поместила каждую сумку на весы и сообщила, что кот тоже будет взвешен. Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 кг. После чего, дама торжественно объявила, что кот отравляется в багаж», – написал в своем Facebook хозяин кота Михаил Галин.

Владелец животного пытался объяснить, что кот Виктор, чей вес превышал допустимый на 2 кг, не выдержит восемь часов в багажном отсеке.

Мужчина решил отказаться от перелета и подыскать себе и коту другой рейс. Однако билеты получилось взять только на следующий день и в бизнес-класс.

Для того чтобы упитанного Виктора пустили на борт, Михаил при помощи друзей нашел кота-дублера с меньшим весом.

«Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно – весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полёта», – добавил мужчина. До Владивостока кот Виктор и его хозяин добрались без проблем.

Ранее в Шереметьево экстренно сел самолет, багажный отсек которого открыла собака.