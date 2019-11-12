Владелец толстого кота объяснил решение нарушить правила «Аэрофлота»

Михаил Галин из Владивостока объяснил, почему решил нарушить правила «Аэрофлота», отказавшись сдавать кота в багажное отделение на время восьмичасового перелета.

По словам Михаила, кот Виктор не мог лететь в багаже из-за состояния здоровья, а при взлете и посадке животное задыхалось от сильного слюноотделения, передает РИА «Новости».

«На взлете и посадке Виктору было хреновато от перепада давления и я весь полет (а он, по сути, и состоит из взлета и посадки) закрывал ему уши и вытирал слюни, которые текли ручьями по всему коту, моим рукам и переноске», – написал владелец кота на своей странице в соцсети Facebook.

«Я не имел никакого морального права отправлять его в багаж, понимая, что восьмичасовой перелет он живым не перенесет», – заявил владелец животного телеканалу «Рен-ТВ».

Мужчина отметил, что кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Другого рейса Михаил не нашел, стоимость подходящих ему билетов из Москвы во Владивосток достигала 90 тыс. рублей.

При этом владелец кота не стал осуждать решение авиакомпании.

«К авиаперевозчику нет и не может быть претензий. Он выполнял свою работу по установленным правилам. Нарушил правила я и я в этой ситуации не прав, независимо от мотивов побуждения», – отметил Галин.

Напомним, сотрудница аэропорта Шереметьево отказалась пропустить кота по кличке Виктор, путешествующего вместе с хозяином, на борт самолета, так как вес животного превышал допустимые для перевозки в салоне 8 кг. В результате мужчина прошел на борт самолета, подыскав кота-дублера с меньшим весом, после чего «Аэрофлот» исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал накопленные бонусные мили.

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