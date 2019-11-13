Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

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13 ноября, среда  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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США решили вернуть российских террористов на родину

О консультациях между Вашингтоном и Москвой по вопросу возвращения террористов-россиян в Россию заявил высокопоставленный представитель ГосдепаФото: Abdalrhman Ismail/Reuters
Между Россией и Соединенными Штатами ведется диалог о передаче россиян, попавших в плен в Сирии. То есть не наших солдат, плененных американцами, до такого наше противостояние в САР еще не дошло, а боевиков, воевавших на стороне ИГИЛ и других террористических группировок. Возвращение этих людей на родину чревато крупными неприятностями. Но выход есть.  Подробности...
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Власть Молдавии ждут российские перемены

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Забудьте про Кёнигсберг

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Все больше признаков того, что Запад выбрал Калининградскую область как пилотный регион для идеологической обработки российского населения. Географическую удаленность региона от основной территории России хотят превратить в отделенность духовную, а если удастся, и политическую. Подробности...
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«Аэрофлот» заболел болезнью Наполеона

Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Чего боится «Аэрофлот»? Что котик откроет ящик Пандоры, и завтра из него в аэропорты хлынут бабки с козами и дедки с гусями? Следующим ходом нужно совершить экстренную посадку лайнера и спустить с борта в чистом поле молодую мать, доставшую в салоне грудь, чтобы покормить младенца. Подробности...
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          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

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          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

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              Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

              Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика России   13 ноября 2019, 21:50
              Фото: facebook.com/mikhail.galin.7
              Текст: Антон Крылов

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              Обыкновенный домашний кот смог нанести серьезный удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны?

              История о том, как пассажир «Аэрофлота» провез более тяжелого кота, чем позволяют правила, зашла на второй круг. Напомним, что на прошлой неделе летевший из Риги домой через Москву житель Владивостока Михаил Галин в своем Facebook рассказал, как его кота по кличке Виктор при пересадке отказались пустить в салон самолета. Кота потребовали сдать в багаж из-за того, что зверь весил больше, чем позволяют правила «Аэрофлота».

              «Бро – не багаж», – возмутился Михаил, и прямо в онлайне организовал операцию по обходу требований «Аэрофлота». Через Facebook он нашел в столице внешне похожую стройную кошку по кличке Фиби, она прошла взвешивание, после чего отправилась с хозяевами домой, а толстый Виктор с чужими документами прошел на посадку. Далее человек и кот в купленном за бонусные баллы бизнес-классе отправились во Владивосток, Михаил пил шампанское и показывал коту окружающий мир в иллюминаторе. 

              История показалась умилительной тысячам пользователей Facebook и десяткам СМИ, поэтому «Аэрофлот», разумеется, не мог ее не заметить.

              Пресс-служба «Аэрофлота» распространила сообщение о том, что Михаила Галина за подмену кота лишают накопленных ранее 400 тысяч бонусных миль и исключают из программы лояльности «Аэрофлот Бонус», а его счет закрывается.

              Конечно, для самого пассажира последствия могли быть и более серьезными – его могли бы попытаться привлечь к уголовной ответственности за мошенничество, навечно внести в черный список и так далее. Но с точки зрения репутации авиакомпании это ничего бы не изменило. «Аэрофлот» не любит котиков» – это клеймо, черная метка, отмыть которую в интернете, где практически все любят котиков – невозможно.

              Впрочем, у авиакомпании нашлись и защитники. Они писали, что правила надо всегда соблюдать, а уж если не соблюдать – то по крайней мере не хвастаться этим на весь мир в Facebook. Более того, даже сам котовоз Галин написал, что полностью берет вину на себя и ни в чем не винит «Аэрофлот»: «К авиаперевозчику нет и не может быть претензий. Он выполнял свою работу по установленным правилам. Нарушил правила я – и я в этой ситуации не прав, независимо от мотивов побуждения. Правила созданы, чтоб им следовать, а не нарушать, и под каждым правилом существует основа. Точка».

              Вот только основа правил, по которым восьмикилограммовым животным можно лететь в салоне, а весящим чуть больше – отправляться в холод и мрак багажного отсека, вызывает сомнения у специалистов.

              «Вес питомца, если его переноска не превышает допустимые габариты, никакого значения в безопасности не играет. Мы же не взвешиваем всех пассажиров, хотя они у нас разные. Я считаю, что если по этой теме будет большой общественный резонанс, то это может заставить изменить правила хотя бы авиакомпаний по перевозке наших братьев меньших», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов. По его мнению, «в «Аэрофлоте» и других авиакомпаниях в последнее время есть тенденция стремления к наживе:

              в Воздушном кодексе все расписано – как правильно провозить животных, багаж, но каждая компания пытается подстроить их «под себя» для извлечения выгоды».

              С другой стороны, если бы «Аэрофлот» стремился только к наживе, то животных, весящих больше 8 кг, разрешали бы провозить в салоне за дополнительные деньги. Но в случае с котом сотрудники авиакомпании были непреклонны: или животное летит в багаже, или не летит вообще. Так почему же при всем при этом «Аэрофлот» в глазах общественности выглядит неправым, наказав хозяина толстого кота Виктора?

              У перевозчика в последние месяцы было слишком много негативных информационных поводов. Которые дружно всплыли сейчас, когда «Аэрофлот» задел многочисленную армию котолюбов.

              Первое, и самое главное – авиакатастрофа 5 мая 2019 года в Шереметьево. После нее была предпринята мощная пиар-атака на самолеты Сухого, но ни один импортный самолет тоже не выдержит, если его при посадке с полными баками с такой силой ударить об землю. Летчиков «Аэрофлота» еще не признали виновными, но обвинение командиру уже предъявлено.

              Второе – это регулярные отмены рейсов. Поскольку группа «Аэрофлот» – крупнейшая в стране, то возникает ощущение, что именно ее клиенты страдают чаще всех.

              Третье – это летний коллапс с выдачей багажа в базовом аэропорту авиакомпании Шереметьево. Да, формально «Аэрофлот» не имел к этому отношения, но негатив пассажира ложится на перевозчика, а не на аэропорт.

              Четвертое – это задержка начала продажи билетов по субсидируемым «плоским» тарифам на Дальний Восток.  

              Словом, у «Аэрофлота» в этом году было много негатива и мало позитивных информационных поводов. Если раньше компания могла заслуженно похвастаться статусом самого надежного российского перевозчика, то после катастрофы с десятками погибших, а упомянутых сложностей – это уже проблематично.

              История с толстым котом Виктором могла бы стать великолепным информационным подарком для потускневшей репутации национального перевозчика. Пользователи соцсетей совершенно бесплатно придумали множество вариантов, как с пользой для «Аэрофлота» можно было выйти из этой истории. Например, пожурить человека за нарушение правил и подарить коту беговую дорожку – как раз недавно еще более толстый американский кот по кличке Шлакоблок покорил соцсети своим отказом заниматься фитнесом. Или пригласить их обоих на лекцию по авиационной безопасности, в ходе которой подарить коту мешок диетического корма. Или хотя бы показать видео из багажного отсека, чтобы люди удостоверились, что там не такой холод и мрак, как все думают.

              Вариантов множество, и все они лучше того, что сделал «Аэрофлот». 

              Неудивительно, что теперь в соцсетях и СМИ появляются все новые и новые критические статьи, люди собирают подписи под петицией с требованием отменить взвешивание животных для провоза в салоне самолета, а депутаты Госдумы обращаются лично к главе «Аэрофлота» с тем же предложением – смягчить непонятно кому и зачем нужные правила про восемь килограммов живого веса. 

              «Аэрофлот» – это национальный перевозчик, и компания в свое время сделала очень много для того, чтобы уйти от своего советского и раннего постсоветского имиджа неклиентоориентированного монополиста. Но достигнув определенных вершин в бизнесе, не стоит пернебрегать челеовечным отношением ко всем пассажирам.

              Конечно, люди массово не откажутся летать «Аэрофлотом» – к тому же на многих направлениях ему нет альтернатив. Но вся мировая практика показывает, что лояльность клиентов и хорошая репутация в целом – это тоже ценные активы. 


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