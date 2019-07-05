Ряд руководителей «Шереметьево хэндлинг» уволен после проверки

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова сообщила, что некоторых руководителей ООО «Шереметьево хэндлинг», которая занимается обслуживанием багажа, уволили после прокурорской проверки.

«Так, принято решение об увольнении ряда руководителей обслуживающей организации ООО «Шереметьево хэндлинг». Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор ООО», – сообщила Короткова, передает ТАСС.

Она уточнила, что прокуратура завела 38 административных дел из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево: «По всем поступившим обращениям пострадавших пассажиров проводятся проверки, по результатам которых решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. На данный момент возбуждено 38 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ («Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов»)».

Представитель ММТП также рассказала о планах привлечь к обработке багажа еще 500 человек, чтобы решить проблемы с задержками выдачи.

«В аэропорту организован поэтапный перевод рейсов из терминала D и увеличена более чем на 200 человек штатная численность работников, непосредственно задействованных в обработке багажа. Также к этой работе дополнительно привлечено 300 сотрудников партнерских компаний, подобрано 500 кандидатов для дальнейшего трудоустройства», – сообщила Короткова.

Напомним, в начале июня появилась информация о задержках багажа, причиной этого называлась нехватка грузчиков. Однако в Шереметьево объяснили эту ситуацию изменением технологических процессов обслуживания.

После этого задержками багажа в Шереметьево занялась Генпрокуратура, также была начата внутренняя проверка.